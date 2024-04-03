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ВАКС обирає запобіжний захід фігуранту справи з привласнення коштів Укрзалізниці Шилу

Захист просив закритий розгляд і пред'явив лист від голови СБУ Василя Малюка.

ВАКС обирає запобіжний захід фігуранту справи з привласнення коштів Укрзалізниці Шилу
ВАКС обирає запобіжний захід співробітникові СБУ Артему Шилу.
Фото: Центр протидії корупції

3 квітня Вищий антикорупційний суд почав розгляд обрання запобіжного заходу співробітнику СБУ Артему Шилу, який фігурує у справі привласнення коштів Укрзалізниці.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Захисники Шила просили про закритий розгляд. Надали лист від голови СБУ Василя Малюка, у якому йдеться про якісь таємні обов'язки і дії Шила. При цьому захист дуже просив суддю не зачитувати зміст листа, бо нібито це може зашкодити діяльності СБУ. Також адвокат додав, що розголошення відомостей із листа несе загрозу для життя Шила", - повідомив ЦПК.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець був проти закритого розгляду і не заперечував проти проведення трансляції.

Суддя ВАКС Катерина Сікора відмовила у закритому засіданні і задовольнила клопотання про трансляцію на YouTube-каналі суду.

Центр протидії корупції повідомив, що Шила вважають керівником організованої групи, діяльність якої, за даними слідства, призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для УЗ.

Шило також отримав підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Подробиці справи трансформаторів для УЗ

  • Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами УЗ. У червні-грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб перевізника забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. 
  • Постачання трансформаторів провели за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасники використали лист Служби безпеки України «Щодо загроз державній безпеці», натомість звʼязки як компанії, яка «виграла» тендер, так і її контролера з Росії навмисно проігнорували.
  • Трансформатори закуповували через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з Росії, та перепродавали УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
  • 2 квітня затримали керівника організованої групи та трьох інших осіб. 3 квітня підозри отримали семеро фігурантів.
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