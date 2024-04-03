ВАКС обирає запобіжний захід фігуранту справи з привласнення коштів Укрзалізниці Шилу

3 квітня Вищий антикорупційний суд почав розгляд обрання запобіжного заходу співробітнику СБУ Артему Шилу, який фігурує у справі привласнення коштів Укрзалізниці.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Захисники Шила просили про закритий розгляд. Надали лист від голови СБУ Василя Малюка, у якому йдеться про якісь таємні обов'язки і дії Шила. При цьому захист дуже просив суддю не зачитувати зміст листа, бо нібито це може зашкодити діяльності СБУ. Також адвокат додав, що розголошення відомостей із листа несе загрозу для життя Шила", - повідомив ЦПК.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець був проти закритого розгляду і не заперечував проти проведення трансляції.

Суддя ВАКС Катерина Сікора відмовила у закритому засіданні і задовольнила клопотання про трансляцію на YouTube-каналі суду.

Центр протидії корупції повідомив, що Шила вважають керівником організованої групи, діяльність якої, за даними слідства, призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для УЗ.

Шило також отримав підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Подробиці справи трансформаторів для УЗ