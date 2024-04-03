Служба безпеки України викрила чотирьох проросійських агітаторів, які публічно вихваляли російського диктатора Володимира Путіна та виправдовували збройну агресію Росії.

Затримання проросійських агітаторів

Як ідеться на сайті СБУ, на Вінниччині затримали місцевого хакера, який створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у TikTok. Тут лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.

Затримання проросійських агітаторів

У Київській області піймали колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ. За даними слідства, він позиціонував себе як «експерт-політолог» та у своєму відеоблозі оприлюднював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України. Зловмисник поширював контент на YouTube-каналі, а також сторінках у Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

На Прикарпатті кіберфахівці СБУ викрили прихильника депутата держдуми Росії, очільника прокремлівської партії ЛДПР Леоніда Слуцького. Чоловік поширював на своїй сторінці в "Однокласники" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України.

У Донецькій області кіберфахівці СБУ затримали жителя Краматорська, ідеологічного прихильника рашизму. У російських соцмережах фігурант виправдовував загарбання частини східних районів України та героїзував російських окупантів.

Зловмисники отримали підозри за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. При цьому дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфікували за ст. 109 Кримінального кодексу України.