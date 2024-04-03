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Фінляндія оголосила пакет допомоги на 188 млн євро з ППО і боєприпасами для артилерії

Український міністр оборони подякував фінському колезі за цю підтримку.

Фінляндія оголосила пакет допомоги на 188 млн євро з ППО і боєприпасами для артилерії
Фото: ОПУ

Фінляндія оголосила новий пакет допомоги Україні на 188 млн євро, повідомив український міністр оборони Рустем Умєров.

Він подякував фінському колезі Антті Хаккянену та іншим партнерам за цю допомогу. Зміст пакету Умєров не оголосив.

"Я вдячний нашим фінським партнерам і міністру Антті Хаккянену за новий пакет військової допомоги Україні вартістю 188 мільйонів євро. Ми також посилюємо нашу оборонну співпрацю: сьогодні Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу та поглиблюватиме співпрацю в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ", – сказав він.

Фінський президент на пресконференції в Києві 3 квітня повідомив, що це вже 23-ий пакет допомоги Україні.

"Урядова ухвала була того тижня. 23-ий пакет – 188 млн євро, здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи, і також боєприпаси артилерійські великих калібрів", – сказав він.

Наразі Фінляндія виділила два мільярди євро військової допомоги і 700 000 гуманітарної.

"23-ий пакет – це те, що допомагає задовольнити потреби, президент виразно подав мені в нашій розмові", – додав він. 

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