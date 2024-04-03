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Ботсвана погрожує відправити до Німеччини 20 тисяч слонів через суперечку про мисливські трофеї

У країні мешкає найбільша популяція слонів у світі.

Ботсвана погрожує відправити до Німеччини 20 тисяч слонів через суперечку про мисливські трофеї
Фото: EPA/UPG

Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі пригрозив відправити 20 тисяч слонів до Німеччини через суперечку щодо імпорту мисливських трофеїв, пише The Guardian з посиланням на Bild.

Раніше цього року міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини порушило питання про можливість суворіших обмежень на імпорт мисливських трофеїв через браконьєрство. Масісі у відповідь заявив, що така заборона призведе до зубожіння жителів країни.

Африканський лідер стверджував, що обмеження призвели до різкого збільшення кількості слонів і що полювання є важливим засобом їх контролю. Ботсвана заборонила трофейне полювання у 2014 році, але зняла обмеження в 2019 році під тиском місцевих громад. Тепер країна видає щорічні квоти на полювання.

“Дуже легко сидіти в Берліні й мати думку про наші справи у Ботсвані. Ми платимо ціну за збереження цих тварин для всього світу”, − сказав він.

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Німці повинні “жити разом із тваринами, так як вони кажуть нам”.

“Це не жарт”, − додає Масісі. 

Зазначимо, популяція слонів у Боствані зросла приблизно до 130 тисяч, це найбільша популяція цих тварин у світі. Габороне вже запропонувало 8 тисяч слонів Анголі та ще 500 − Мозамбіку. У березні влада також пригрозила відправити 10 тисяч слонів до Лондона.

Німецьке міністерство продовжує переговори з африканськими країнами, на які діють правила імпорту, включно з Ботсваною, зазначає речник відомства.

“На тлі тривожної втрати біологічного різноманіття ми несемо особливу відповідальність за те, щоб зробити все, щоб імпорт мисливських трофеїв був сталим і законним”, − зазначає міністерство.

За його даними, Німеччина була одним із найбільших імпортерів мисливських трофеїв у Євросоюзі. Відповідно до чинних правил, трофеї полювання на африканських слонів вимагають дозволу на ввезення. У Євросоюзі триває обговорення жорсткіших обмежень на імпорт, воно, зокрема, зосереджено на розширенні списку видів, які охороняють.

  • У 2021 році Міжнародний союз охорони природи відніс обидва види африканських слонів − саванного слона (Loxodonta africana) і лісового слона (Loxodonta cyclotis) − до списку видів, які перебувають на межі зникнення.
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