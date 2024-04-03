Ботсвана погрожує відправити до Німеччини 20 тисяч слонів через суперечку про мисливські трофеї

Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі пригрозив відправити 20 тисяч слонів до Німеччини через суперечку щодо імпорту мисливських трофеїв, пише The Guardian з посиланням на Bild.

Раніше цього року міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини порушило питання про можливість суворіших обмежень на імпорт мисливських трофеїв через браконьєрство. Масісі у відповідь заявив, що така заборона призведе до зубожіння жителів країни.

Африканський лідер стверджував, що обмеження призвели до різкого збільшення кількості слонів і що полювання є важливим засобом їх контролю. Ботсвана заборонила трофейне полювання у 2014 році, але зняла обмеження в 2019 році під тиском місцевих громад. Тепер країна видає щорічні квоти на полювання.

“Дуже легко сидіти в Берліні й мати думку про наші справи у Ботсвані. Ми платимо ціну за збереження цих тварин для всього світу”, − сказав він.

Німці повинні “жити разом із тваринами, так як вони кажуть нам”.

“Це не жарт”, − додає Масісі.

Зазначимо, популяція слонів у Боствані зросла приблизно до 130 тисяч, це найбільша популяція цих тварин у світі. Габороне вже запропонувало 8 тисяч слонів Анголі та ще 500 − Мозамбіку. У березні влада також пригрозила відправити 10 тисяч слонів до Лондона.

Німецьке міністерство продовжує переговори з африканськими країнами, на які діють правила імпорту, включно з Ботсваною, зазначає речник відомства.

“На тлі тривожної втрати біологічного різноманіття ми несемо особливу відповідальність за те, щоб зробити все, щоб імпорт мисливських трофеїв був сталим і законним”, − зазначає міністерство.

За його даними, Німеччина була одним із найбільших імпортерів мисливських трофеїв у Євросоюзі. Відповідно до чинних правил, трофеї полювання на африканських слонів вимагають дозволу на ввезення. У Євросоюзі триває обговорення жорсткіших обмежень на імпорт, воно, зокрема, зосереджено на розширенні списку видів, які охороняють.