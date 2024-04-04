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Українська делегація розповіла про російські обстріли організаторам Олімпіади в Парижі

Представники оргкомітету Ігор-2024 запевнили, що Франція підтримуватиме українську збірну.

Українська делегація розповіла про російські обстріли організаторам Олімпіади в Парижі
Українська делегація на зустрічі з оргкомітетом Олімпіади
Фото: Укрінформ

У Парижі делегація Міністерства молоді та спорту України зустрілася з організаторами прийдешніх Олімпійських ігор, які французька столиця прийматиме влітку. 

Як пише Укрінформ, українські спортивні функціонери, серед яких радниця Офісу Президента Олена Говорова, поспілкувалися з головою організаційного комітету Олімпіади Тоні Естанге та виконавчим директором комітету Етьєном Тобуа.

Делегація розповіла, в яких умовах доводиться тренуватися та здобувати олімпійські ліцензії українським спортсменам. Також членам оргкомітету показали кадри ворожих обстрілів Дніпра, де внаслідок атаки постраждала будівля спортивного коледжу

Французька сторона запевнила у тому, що на українців дуже чекатимуть у Парижі, а країна буде "особливо підтримувати українську збірну".

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