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Організатори Олімпіади-2024 заявили, що вітатимуть росіян

Росіянам та білорусам можна брати участь у нейтральному статусі.

Організатори Олімпіади-2024 заявили, що вітатимуть росіян
Фото: twitter.com

Оргкомітет Олімпійських ігор-2024 у Парижі привітав рішення про допуск російських та білоруських спортсменів.

За словами голови оргкомітету Тоні Естанге, вони вітають російську делегацію.

"Ми як оргкомітет вітаємо та поважаємо це рішення. І ми вітатимемо участь спортсменів відповідно до зазначених правил, тобто без прапорів, гімнів, посадових осіб та командних видів спорту.

Таким чином, ці делегації будуть дуже невеликими, але їх вітатимуть у Парижі-2024", - цетує Естанге xsport.ua.

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Нагадаємо, росіянам та білорусам можна брати участь у Іграх-2024 у нейтральному статусі та виключно в індивідуальних змаганнях.

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