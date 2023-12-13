Організатори Олімпіади-2024 заявили, що вітатимуть росіян

Оргкомітет Олімпійських ігор-2024 у Парижі привітав рішення про допуск російських та білоруських спортсменів.
За словами голови оргкомітету Тоні Естанге, вони вітають російську делегацію.
"Ми як оргкомітет вітаємо та поважаємо це рішення. І ми вітатимемо участь спортсменів відповідно до зазначених правил, тобто без прапорів, гімнів, посадових осіб та командних видів спорту.
Таким чином, ці делегації будуть дуже невеликими, але їх вітатимуть у Парижі-2024", - цетує Естанге xsport.ua.
Нагадаємо, росіянам та білорусам можна брати участь у Іграх-2024 у нейтральному статусі та виключно в індивідуальних змаганнях.