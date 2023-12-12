Екс-керманич жіночої збірної України з футболу очолив жіночу національну команду Саудівської Аравії

Колишнього тренера жіночої збірної України з футболу Луїса Кортеса офіційно призначено наставником жіночої національної команди Саудівської Аравії, повідомляє пресслужба Федерації футболу СА.

З 37-річним іспанським фахівцем підписано угоду, розраховану до 2027 року.

Нагадаємо, Кортес був головним тренером національної жіночої команди України з листопада 2021 року по серпень 2023-го. Під його керівництвом "синьо-жовті" не змогли пройти відбір на чемпіонат світу-2023. У групі В наші футболістки посіли третє місце, пропустивши вперед Іспанію та Шотландію.

До цього Кортес працював головним тренером "Барселони", вигравав з нею Лігу чемпіонов-2021 та визнавався жіночим тренером того ж року за версіями UEFA та IFFHS.