У НОК Білорусі назвали дискримінаційними умови допуску спортсменів на Олімпіаду

Національний олімпійський комітет Білорусі відреагував на допуск своїх спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі під нейтральним прапором.
"Ми вітаємо допуск до Ігор у Парижі-2024 білоруських спортсменів, проте ухвалене рішення не задовольняє інтереси білоруської спортивної спільноти повною мірою.
Існуючі суворі обмеження, включаючи участь у змаганнях без національних символів, обмежену кількість кваліфікаційних змагань, недопуск спортсменів, які виступають у командних видах – всі ці умови, як і раніше, є вкрай дискримінаційними щодо атлетів нашої країни", - цитує заяву НОК Білорусі пресслужба.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024 у нейтральному статусі.