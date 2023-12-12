У НОК Білорусі назвали дискримінаційними умови допуску спортсменів на Олімпіаду

МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.

Національний олімпійський комітет Білорусі відреагував на допуск своїх спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

"Ми вітаємо допуск до Ігор у Парижі-2024 білоруських спортсменів, проте ухвалене рішення не задовольняє інтереси білоруської спортивної спільноти повною мірою.

Існуючі суворі обмеження, включаючи участь у змаганнях без національних символів, обмежену кількість кваліфікаційних змагань, недопуск спортсменів, які виступають у командних видах – всі ці умови, як і раніше, є вкрай дискримінаційними щодо атлетів нашої країни", - цитує заяву НОК Білорусі пресслужба. Підписуйтесь на наш Google News Нагадаємо,