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У НОК Білорусі назвали дискримінаційними умови допуску спортсменів на Олімпіаду

МОК допустив росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі.

У НОК Білорусі назвали дискримінаційними умови допуску спортсменів на Олімпіаду
НОК Білорусі
Фото: noc.by

Національний олімпійський комітет Білорусі відреагував на допуск своїх спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

"Ми вітаємо допуск до Ігор у Парижі-2024 білоруських спортсменів, проте ухвалене рішення не задовольняє інтереси білоруської спортивної спільноти повною мірою.

Існуючі суворі обмеження, включаючи участь у змаганнях без національних символів, обмежену кількість кваліфікаційних змагань, недопуск спортсменів, які виступають у командних видах – всі ці умови, як і раніше, є вкрай дискримінаційними щодо атлетів нашої країни", - цитує заяву НОК Білорусі пресслужба.

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Нагадаємо, 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024 у нейтральному статусі.

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