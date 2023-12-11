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Українець Іванов став бронзовим призером ЧС з шашок-100 у рапід

Артем виграв чотири партії з дев’яти.

Українець Іванов став бронзовим призером ЧС з шашок-100 у рапід
Артем Іванов
Фото: Youtube

Український шашкіст Артем Іванов посів третє місце на чемпіонаті світу з міжнародних шашок у рапід, що проходив у польському Юлінеку, повідомляє sport.ua.

Іванов виграв чотири з дев'яти партій з контролем часу 15+5 і набрав однакову кількість очок із Мартайном ван Ейзендорном. Проте нідерландець виграв п'ять партій і тому посів друге місце.

А чемпіоном світу став ще один шашкіст із Нідерландів Ян Хрунендайк, для якого це перший чемпіонський титул у кар'єрі.

До топ-10 також увійшли українці Денис Шкатула та Василь Пікіняр, які посіли восьме та десяте місця відповідно.

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Також серед 15-ти українців, які виступили на ЧС, був легенда українських шахів Василь Іванчук. Він виграв три партії за шести поразок і посів підсумкове 67-е місце.

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