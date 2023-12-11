Наставник чоловічої збірної України з біатлону прокоментував несподіване 5-те місце в естафеті на етапі КС

Напередодні в австрійському Гохфільцені завершився другий етап Кубка світу з біатлону.

Заключний день змагань у програмі стояли дві класичні естафети. В одній із них, чоловічий, несподівану сенсацію створив український квартет у складі Артема Тищенка, Дмитра Підручного, Артема Прими і Антона Дудченка, який посів 5-те місце.

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра прокоментував підсумки цієї естафети.

“Треба було набувати впевненості і в кращому настрої їхати до Швейцарії. Сьогодні нас дуже-дуже підтримала стрільба, тому що хлопці точно й влучно стріляли. І на трасі уже було видно, що була можливість боротися в контакті з суперниками. І я гадаю, що вся команда, хто сьогодні біг, показали свій максимум, показали свій сильний характер.

Я думаю, що кожен на своєму етапі відпрацював на максимумі: від першого Артема Тищенка, другого Дмитра Підручного, третього Артема Прими і до четвертого Антона Дудченка. Що ще додати? Гадаю, що це був спільний командний результат, тому потрібно порадіти з того, що вже є нарешті щось позитивне в цьому сезоні в нашій команді”, - цетує Санітруbiathlon.com.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Підручний з першого старту дивує мене. Тому що те, як він рухається на трасі – це топ-рухи. Зараз уже останні два старти показали, що й зі стрільбою вже краще. Є ще трішки запасу, але є впевненість, і тому будемо далі дивитися. Бо потрібно його трішки берегти – не хочу, щоб перевантажили його з самого початку сезону. Тому що в нього була довга пауза і треба якось визначити кількість стартів в підготовці до піку сезону – чемпіонату світу.

Вважаю, що ця естафета нам дуже допомогла, оскільки позаду нас усі команди, з якими ми боремося за першу десятку, сильні команди. Словенці сьогодні виступили погано, Швейцарія за нами, Чехія за нами, фіни також. Тому гадаю, що потрапимо вже до першої десятки Кубка на наступний старт”, - зазначив наставник чоловічої збірної.

Наступний етап КС – останній у 2023 році – відбудеться у швейцарському Ленцерхайді з 14 по 17 грудня.