Українські шпажистки вибороли "бронзу" на етапі Кубка світу

Українська команда з фехтування на шпагах у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Фейбі Бежури та Інни Бровко виборола "бронзу" на етапі Кубка світу, який пройшов у канадському Ванкувері.

У "бронзовому" фіналі українки здобули перемогу над лідером світового рейтингу Південною Кореєю – 37:36.

Зазначимо, що вирішальний укол було нанесено у додатковій хвилині - його провела Бежура.

Наша команда другий етап Кубка світу поспіль зійшла на п'єдестал.

Додамо, що у півфіналі українки у напруженому та рівному протистоянні програли американкам - 43:45.