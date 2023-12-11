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Романчук став призером чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді

Михайло виборов другу медаль континентальної першості.

Романчук став призером чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді
Михайло Романчук
Фото: glavcom.ua

У заключний день чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді в румунській Отопені відбувся фінальний заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Виграв заплив Деніел Віффен зі світовим рекордом - 7:20.46.

Майже 10 секунд тріумфатору програв француз Давід Обрі, який завоював "срібло".

"Бронза" – у лідера української збірної Михайла Романчука.

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ЧЄ з плавання на короткій водіВільний стиль, 800 м.

  1. Деніел Віффен (Ірландія) 7:20.46 WR
  2. Давід Обрі (Франція) 7:30.32
  3. Михайло Романчук (Україна) 7:31.20.

Нагадаємо, раніше Романчук також став бронзовим призером на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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