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Україна залишилася без медалі у першому фіналі чемпіонату Європи-2023 з плавання

Турнір проходить у Румунії.

Україна залишилася без медалі у першому фіналі чемпіонату Європи-2023 з плавання
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що проходить у румунському Отопені, відбувся перший фінал за участю представників України – чоловіча естафета 4×50 метрів комплексним стилем.

На першому за 16 років фіналі європейської першості Україну представляли Олександр Желтяков, Максим Овчинніков, Денис Кісіль та Владислав Бухов. Українські плавці фінішували передостанніми, програвши переможцям італійцям трохи більше 4 секунд.

Нагадаємо, що у фінал ЧЄ-2023 пробився лідер нашої збірної Михайло Романчук.

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