Конотоп визнана найкращою спортсменкою вересня в Україні

У минулого місяця Каміла стала віце-чемпіонкою світу з важкої атлетики.

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України (НОК) визнала срібну призерку чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики Камілу Конотоп найкращою спортсменкою України у вересні, повідомляє прес-служба НОК.

Найкращий тренер місяця – Валерій Нікулін, особистий тренер Каміли.

Нагадаємо, минулого місяця Конотоп на ЧС-2023 у саудівському Ер-Ріяді виграла “срібло” у ривку та “бронзу” в поштовху.

Також нагороди за підготовку спортсменки здобули Федерація важкої атлетики України та Фізкультурно-спортивне товариство “Динамо”.

Найкращим юним спортсменом місяця названо плавця Олександра Желтякова.

Особистий тренер спортсмена Олександр Кулик отримав нагороду найкращого тренера юного спортсмена вересня 2023 року.

Для обох ця нагорода вже друга за два місяці. Нагадаємо, Желтяков та його тренер ставали лауреатами липня.