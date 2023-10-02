Клуб УПЛ під загрозою дискваліфікації домашнього стадіону

Клуб Української прем'єр-ліги "Верес" під загрозою умовної дискваліфікації домашнього стадіону, повідомляє xsport.ua.

Відповідне рішення може бути ухвалаене у зв'язку з порушенням заборони допуску вболівальників на трибуни в умовах війни.

На два матчі умовно вже діскваліфікували арену ЛНЗ, та оштрафували клуб на 150 тисяч гривень.

Також були покарані "Оболонь" і "Полісся" за повторне порушення. Кияни заплатили 15 тисяч гривень, а житомиряни – 25 тис.

Нагадаємо, "Верес" штрафували за допуск уболівальників ще у минулому сезоні.