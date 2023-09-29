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Румунія відмовляється грати офіційні чи товариські матчі зі збірними РФ

Федерація футболу Румунії вважає, що вона повинна бути солідарною з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями.

Румунія відмовляється грати офіційні чи товариські матчі зі збірними РФ
Фото: Федерація футболу Румунії

Виконавчий комітет Федерації футболу Румунії обговорив рішення УЄФА про допуск жіночих і чоловічих збірних Росії U17 до змагань УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Румунії.

“Федерація футболу Румунії розуміє аргументи, висунуті Виконавчим комітетом УЄФА, і погоджується, що за жодних обставин діти не повинні страждати через необачні дії влади держави”, - повідомили в пресслужбі, і додали, що футбол і спорт загалом не можна відокремити від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання.

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Таким чином Федерація футболу Румунії вважає, що вона повинна бути солідарною з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями, і не буде грати жодного офіційного чи товариського матчу зі збірною Російської Федерації.

Також Федерація футболу Румунії сподівається, що регламент змагань поважатиме позицію кожної національної федерації.

Раніше Федерація футболу Литви наголосила, що литовські футболісти точно не гратимуть з російськими футболістами, навіть якщо це буде визначено жеребкуванням якогось турніру. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із РФ.

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