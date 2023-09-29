Росію допустили до участі у Паралімпіаді-2024

Росіяни-паралімпійці будуть представлені у Парижі в нейтральному статусі.

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), що проходить у Бахрейні, дозволила представникам Росії взяти участь у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, повідомляє прес-служба МПК.

Спочатку за підсумками голосування 74 делегати висловилися проти повного призупинення членства російського НПК, 65 - підтримали це рішення, а 13 - утрималися.

Після делегати проголосували за часткове відсторонення російських параатлетів від змагань: 90 проголосувало за це рішення, 56 - проти, шість - утрималися.

The IPC General Assembly voted 90-56 (six abstentions) to partially suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. — Paralympic Games (@Paralympics) September 29, 2023

Таким чином, представники Росії зможуть виступити на Паралімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі - без національної символіки, а також без використання гімну.

Паралімпіада-2024 відбудуться у Парижі з 28 серпня по 8 вересня.

Зимову Паралімпіаду-2022 у Пекіні Росія та Білорусь пропустили.