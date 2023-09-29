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Гутцайт надіслав до Верховної Ради листа з проханням передати частину повноважень Мінспорту в НОК

З перспективою отримати і частину фінансування від Мінмолодьспорту.

Гутцайт надіслав до Верховної Ради листа з проханням передати частину повноважень Мінспорту в НОК
Жан Беленюк і Вадим Гутцайт
Фото: sport24.ua

Національний олімпійський комітет (НОК) України в особі президента організації Вадима Гутцайта звернувся до Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради з проханням отримати частину повноважень Міністерства молоді та спорту, повідомляє нардеп Жан Беленюк у своєму Telegram-каналі.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби додає, що НОК може отримати і частину повноважень Мінмолодьспорту, головою якої також є Гутцайт.

“Серед основних цілей Стратегії розвитку Олімпійського руху в Україні планується, зокрема, реалізувати активну суспільну позицію НОК України як головного реформатора при переході на європейську модель управління спортом. Разом з тим, для досягнення даної цілі постало питання щодо розширення повноважень та відповідальності НОК, посилення його ролі у суспільстві в умовах війни та післявоєнної відбудови, максимального представництва України на міжнародних аренах, консолідації можливих зусиль та ресурсів, використання сучасних технологій тощо.

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Одним із завдань реалізації цієї цілі є всебічне вивчення питання щодо можливості передачі Національному олімпійському комітету України від Міністерства молоді та спорту України функції реалізації державної політики у напрямку підготовки та участі національних збірних команд України з видів спорту в Олімпійських іграх та офіційних міжнародних змаганнях.

Але запровадження зазначеної цілі у життя потребує ретельної підготовки та розробки чіткого алгоритму узгоджених дій, визначення розпорядника коштів та напрямів фінансування, внесення суттєвих змін до нормативно-правових актів. Здійснення цих кроків значною мірою стосується компетенції Комітету з молоді та спорту Верховної Ради України”, – йдеться у листі.

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