Гутцайт сподівається, що росіяни самі відмовляться від участі в Олімпіаді-2024

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився думками про можливу участь спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024.

За словами Гутцайта, він вважає, що росіяни та білоруси самі відмовляться від такої можливості.

"Ми робимо все, щоб їх не було. Я вірю, що вони можуть самі відмовитися. Тому що багато спортсменів, які вважають, що вони сильні, не отримають ліцензії. У командах вони взагалі не братимуть участі, а вони звикли бути найкращими, розумієте?

А тут їх немає, прапора немає, жодних символік немає нічого. Хто це? Що це за спортсмени? Розумієте?

І тому я вірю в те, що вони можуть... Бо вже 2024 року є запропонована ідея у них усередині країни проводити альтернативні змагання", - цетує Гутцайта isport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

"Тобто це може бути якесь альтернативне змагання і вони можуть вирішити не поїхати.

Але у нас є своя мета, щоб на відкритті Олімпійських Ігор був прапор України, щоб наші спортсмени пройшли стадіоном, весь світ побачив наших спортсменів, побачив, що Україна була, є і буде", - зазначив функціонер.

Раніше Гутцайт заявляв, що Україна не поїде на Олімпіаду-2024, якщо Росія та Білорусь виступатимуть під своїми прапорами.