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МОК виключив чотирьох росіян зі складу власних комісій

Але двох – залишив.

МОК виключив чотирьох росіян зі складу власних комісій
Фото: olympics.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив чотирьох росіян із оновленого складу власних комісій, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу організації.

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков виключений зі складу Комісії з олімпійської програми.

Генеральний секретар ОКР Родіон Плітухін опинився поза складом Комісії Олімпізм 365.

Колишній глава Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) Володимир Лісін вибув зі складу Комісії з доходів та партнерств.

Також втратила свою посаду Анастасія Давидова.

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Однак двом росіянам вдалося зберегти членство в комітетах.

Олімпійська чемпіонка Олена Ісинбаєва залишилася в Комісії атлетів. Також вона змінила Комісію з оточення спортсменів на Комісію з олімпійської освіти.

Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев вибув зі складу Комісії з оточення спортсменів, але увійшов до Комісії Олімпізм 365.

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