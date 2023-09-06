МОК виключив чотирьох росіян зі складу власних комісій

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив чотирьох росіян із оновленого складу власних комісій, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу організації.
Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков виключений зі складу Комісії з олімпійської програми.
Генеральний секретар ОКР Родіон Плітухін опинився поза складом Комісії Олімпізм 365.
Колишній глава Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) Володимир Лісін вибув зі складу Комісії з доходів та партнерств.
Також втратила свою посаду Анастасія Давидова.
Однак двом росіянам вдалося зберегти членство в комітетах.
Олімпійська чемпіонка Олена Ісинбаєва залишилася в Комісії атлетів. Також вона змінила Комісію з оточення спортсменів на Комісію з олімпійської освіти.
Президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев вибув зі складу Комісії з оточення спортсменів, але увійшов до Комісії Олімпізм 365.