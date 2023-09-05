МОК не готовий прийняти рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2024

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про те, що остаточного рішення щодо участі спортсменів Росії та Білорусі в Олімпійських Іграх-2024 все ще не прийнято.

"Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено найближчими днями. Але я думаю, що всі мають чітке уявлення про те, як ми це бачимо, завдяки рекомендаціям, які ми даємо міжнародним федераціям.

Тобто жодних збірних, жодних гімнів, жодних кольорів прапора, жодної національної ідентифікації щодо Росії та Білорусі", – цетує Баха sport.ua. Підписуйтесь на наш Google News

Зазначимо, що НОК України все ще остаточно не визначився з тим, чи поїдуть українські спортсмени на літні Ігри-2024, якщо туди допустять представників Росії та Білорусі.