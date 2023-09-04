Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі

Це рішення стосується участі у індивідуальних змаганнях.

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту.

Зазначається, що таке рішення стосується участі у індивідуальних змаганнях.

Рішення стосовно допуску на змагання росіян та білорусів у нейтральному статусі було прийнято одноголосно.

“Можливість для спортсменів з двох національних федерацій змагатися як індивідуальні нейтральні спортсмени буде реалізована незалежним підрозділом доброчесності у водних заняттях, встановленим за суворими критеріями, які включають жорсткі антидопінгові заходи”, - повідомила пресслужба.

Підкреслюється, що у світових змаганнях з водних видів спорту буде дозволено брати участь максимум одному нейтральному спортсмену з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь як індивідуальні нейтральні спортсмени в санкціонованих BWF турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.