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Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі

Це рішення стосується участі у індивідуальних змаганнях.

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі
Фото: pxfuel.com

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. 

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту. 

Зазначається, що таке рішення стосується участі у індивідуальних змаганнях.

Рішення стосовно допуску на змагання росіян та білорусів у нейтральному статусі було прийнято одноголосно.

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“Можливість для спортсменів з двох національних федерацій змагатися як індивідуальні нейтральні спортсмени буде реалізована незалежним підрозділом доброчесності у водних заняттях, встановленим за суворими критеріями, які включають жорсткі антидопінгові заходи”, - повідомила пресслужба. 

Підкреслюється, що у світових змаганнях з водних видів спорту буде дозволено брати участь максимум одному нейтральному спортсмену з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь як індивідуальні нейтральні спортсмени в санкціонованих BWF турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.

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