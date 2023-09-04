Делегації України та ще чотирьох країн принципово залишили Конгрес Європейської конфедерації волейболу

Причина - допуск на захід представників Росії та Білорусі.

Черговий Конгрес Європейської конфедерації волейболу (ЄКР) достроково залишили делегації України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви, повідомляє sportarena.com.

Таким чином, представники вищезгаданих країн заявили свою принципову позицію щодо дій керівництва ЄКВ, яке допустило на захід представників Росії та Білорусі.

Раніше Міжнародна федерація волейболу (FIVB) продовжила усунення російських та білоруських команд від участі у міжнародних змаганнях. Розпорядження стосується всіх турнірів під егідою FIVB, включаючи пляжний волейбол та волейбол на снігу.

Також Адміністративна рада Федерації прийняла рішення не відображати збірні Росії та Білорусі у світовому рейтингу на час усунення.