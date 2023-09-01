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МОК не допустив росіян та білорусів на Азіатські ігри

Змагання стартують 23 вересня в Ханчжоу.

МОК не допустив росіян та білорусів на Азіатські ігри
Фото: en.yna.co.kr

Спортсменів з Росії та Білорусі не було допущено до участі в Азіатських іграх, які розпочнуться 23 вересня у китайському Ханчжоу, що є ударом по їхніх олімпійських надіях, повідомляє indianexpress.com.

Рішення було ухвалено МОК, який, у свою чергу, заявив, що ця ідея "нереалізована з технічних причин".

Під час своєї Генеральної асамблеї Олімпійська рада Азії (ОСА) у принципі погодилася допустити максимум 500 спортсменів із двох країн, які зіткнулися з міжнародними санкціями, на змагання у Ханчжоу. Проте їхня участь вимагала схвалення МОК.

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У короткій заяві ОСА заявив, що МОК не давав зеленого сигналу.

Азіатські ігри пропонують олімпійські квоти в деяких основних видах спорту, включаючи бокс, де Росія, 75 відсотків території якої знаходиться в Азії, є домінуючою силою.

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