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Магучіх – найкраща спортсменка серпня в Україні

Найкращим юним спортсменом визнано дзюдоїста Юданова.

Магучіх – найкраща спортсменка серпня в Україні
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулося засідання Експертної комісії НОК України, яка розглянула досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми та визначила найкращих спортсменів серпня 2023 року.

Почесне звання "Найкраща спортсменка серпня 2023 року" виборола чемпіонка світу-2023 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, повідомляє пресслужба НОК.

Найкращим тренером визнано Тетяну Степанову – особисту тренерку Магучіх.

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Найкращим юним спортсменом місяця став Нікіта Юданов –  чемпіон світу з дзюдо серед кадетів до 18 років (вагова категорія до 90 кг).

"Найкращим тренером юного спортсмена серпня 2023 року" став Валерій Юданов – особистий тренер Нікіти.

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