Магучіх – найкраща спортсменка серпня в Україні

Напередодні відбулося засідання Експертної комісії НОК України, яка розглянула досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми та визначила найкращих спортсменів серпня 2023 року.

Почесне звання "Найкраща спортсменка серпня 2023 року" виборола чемпіонка світу-2023 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, повідомляє пресслужба НОК.

Найкращим тренером визнано Тетяну Степанову – особисту тренерку Магучіх.

Найкращим юним спортсменом місяця став Нікіта Юданов – чемпіон світу з дзюдо серед кадетів до 18 років (вагова категорія до 90 кг).

"Найкращим тренером юного спортсмена серпня 2023 року" став Валерій Юданов – особистий тренер Нікіти.