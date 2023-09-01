Їх залишилося лише двоє: Україна наблизилася до Ізраїлю в Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні завершилася кваліфікаційна футбольна єврокубкова кампанія сезону-2023/24, за результатами якої ми дізналися, що Україну на груповій стадії клубних турнірів представлятимуть лише дві команди: "Шахтар" – у Лізі чемпіонів та "Зоря" – у Лізі конференцій УЄФА.

На заключній стадії євротурнірів – плей-офф – "повісили бутси на цвях" футболісти "Динамо" та "Днпра-1", які програли у Лізі конференцій за сумою двох матчів "Бешикташу" (2:3, 0:1) та трнавському "Спартаку" (1:1, 1:2) відповідно.

"Зоря" хоч і поступилася у єдиноборстві зі "Славією" (0:2, 2:1) у Лізі Європи, згідно з регламентом опустилася до третього за значимістю євротурніру – Ліги конференцій.

Таким чином, за тиждень змагання Україна заробила 0,2 бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА і трохи наблизилася до Ізраїлю, який випереджає нашу країну на 0,025 бала і також зберіг лише дві команди в Європі. Але куди більшу небезпеку викликає Чехія, яка відстає на 0,55 бала, але має три клуби на груповій стадії.

Кількість балів України зросла до 25,600, а місце у таблиці залишилося колишнім – 17-м.

Зазначимо, що вже з 16-го місця квота зменшується до 4 клубів у єврокубках.