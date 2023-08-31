Збірна України з пляжного футболу знялася з Євроліги-2023 через участь Білорусі

Збірна України з пляжного футболу, дотримуючись наказу Міністерства молоді та спорту, який забороняє збірним виступати на міжнародних змаганнях, де Росія та Білорусь представлені не в нейтральному статусі, відмовилася від участі у Євролізі-2023 через присутність на турнірі команди Білорусі.

"На жаль, цьогорічний чемпіонат Європи з бічсоккеру пройде без участі чоловічої збірної України. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб українська національна команда змогла представити нашу країну на цьому турнірі.

Але є Наказ Міністерства молоді та спорту України №4435 від 26 липня 2023р., який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

Через те, що у фінальній частині Євроліги з пляжного футболу 2023 братиме участь команда Білорусі, ми повинні виконувати вимоги наказу Мінспорту та пропустити ці змагання. Дякуємо всім вболівальникам за розуміння", - ідеться у заяві Асоціації пляжного футболу України.

Зазначимо,команді Білорусі організатори дозволили виступити га турнірі під своєю символікою.