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Збірна України з пляжного футболу знялася з Євроліги-2023 через участь Білорусі

Національна команда була змушена дотримуватись наказу Мінмолодьспорту.

Збірна України з пляжного футболу знялася з Євроліги-2023 через участь Білорусі
Фото: beachsoccer.org.ua

Збірна України з пляжного футболу, дотримуючись наказу Міністерства молоді та спорту, який забороняє збірним виступати на міжнародних змаганнях, де Росія та Білорусь представлені не в нейтральному статусі, відмовилася від участі у Євролізі-2023 через присутність на турнірі команди Білорусі.

"На жаль, цьогорічний чемпіонат Європи з бічсоккеру пройде без участі чоловічої збірної України. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб українська національна команда змогла представити нашу країну на цьому турнірі.

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Але є Наказ Міністерства молоді та спорту України №4435 від 26 липня 2023р., який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

Через те, що у фінальній частині Євроліги з пляжного футболу 2023 братиме участь команда Білорусі, ми повинні виконувати вимоги наказу Мінспорту та пропустити ці змагання. Дякуємо всім вболівальникам за розуміння", - ідеться у заяві Асоціації пляжного футболу України.

Зазначимо,команді Білорусі організатори дозволили виступити га турнірі під своєю символікою.

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