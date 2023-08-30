"Металіст 1925" близький до припинення існування.

"Металіст 1925" близький до припинення свого існування.

Голова наглядової ради "Металіста 1925" та засновник основного інвестора клубу АES Group Костянтин Валеулін оголосив про припинення фінансування харківського клубу його компанією.

"За півтора року війни компанія АES Group перенесла чотири ракетні атаки на свої активи.

Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, завдала останнього нищівного удару. На жаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки.

АES Group вимушена оголосити про припинення фінансування "Металіста 1925", - цетує Валеуліна клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Google News

"Цим повідомленням ми звертаємось до харків’ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти.

Ми готові до будь-яких пропозицій: від тимчасової продуктивної співпраці до безоплатної передачі корпоративних прав клубу", - зазначив засновник АES Group.

Наразі клуб йде 9-м у таблиці УПЛ.