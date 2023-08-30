Генеральний директор "Шахтаря" претендує на посаду у правлінні Асоціації європейських клубів

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висунув свою кандидатуру на посаду члена правління Асоціації європейських клубів (ECA), повідомляє пресслужба "гірників".

Функціонер оприлюднив 4 ключові пункти програми, що лежать в основі його заявки на роль, яка може допомогти сформувати майбутнє футболу у Європі.

Об’єднана відповідальність.

В основі програми Палкіна – віра в єдину відповідальність. Він визнає, що основна місія ECA полягає в тому, аби бути колективним голосом для клубів, які є постійними учасниками європейських клубних змагань. У його посланні підкреслюється важливість ролі ECA у просуванні спільних інтересів і потреб цих клубів. Палкін бачить ECA платформою, що сприяє співпраці, враховуючи інтереси клубів, незалежно від їхнього розміру чи статусу, у рішеннях, які впливають на всю футбольну екосистему.

Спортивна стратегія.

Зосередженість генерального директора "Шахтаря" на комплексній спортивній стратегії відображає його розуміння викликів і можливостей, що постають перед європейським футболом. Він підкреслює значущість дискусій між членами ECA для вирішення стратегічних завдань. Ці обговорення є важливими, особливо в умовах зростання конкуренції з боку ліг інших континентів.

Справжня солідарність.

Вагомою складовою програми українського функціонера є зміна солідарності у футбольній спільноті.

Аналітичні дані.

Прагматичний підхід Палкіна включає просування науково обґрунтованої методології ухвалення рішень. Він бачить майбутнє, де аналітичні дані будуть доступні всім членам ECA, сприяючи прозорості та розумінню складних процесів у футбольній індустрії. Довіряючи всім клубам важливу інформацію, Палкін прагне сприяти ухваленню обґрунтованих рішень і стратегічному плануванню.

Вибори в ECA відбудуться 7 вересня. Термін роботи наступного скликання членів правління – з 2023 по 2027 роки.