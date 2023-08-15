Керманич "Галатасарая" прокоментував вимогу "Шахтаря" про діскваліфікацію Тете

Головний тренер "Галатасарая" Окан Бурук напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти люблянської "Олімпії" прокоментував інформацію про те, що "Шахтар" звернувся до ФІФА з вимогою про дискваліфікацію вінгера Тете, який, на думку "гірників", самовільно залишив український клуб, незважаючи на контракт до 31 грудня.

"Наш клуб та юристи нашого клубу працюють над цим. Я не думаю, що виникнуть якісь проблеми. ФІФА завжди прихильна до того, щоб футболіст грав. З юридичних питань нічого не можу сказати", - цетує 49-річного Бурука turkiyegazetesi.com.