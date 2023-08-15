Ганна Музичук вийшла до півфіналу Кубка світу з шахів

У столиці Азербайджану Баку триває Кубок світу-2023 з шахів.
Змагання проходять за нокаут-системою, яка передбачає дві класичні партії, і в разі потреби – тай-брейк.
У жіночому Кубку світу до стадії чвертьфіналу дійшла єдина представниця України Ганна Музичук, яка зустрілася на цій стадії турніру з Елізабет Петц (Німеччина).
Перші дві партії із класичним контролем часу завершилися внічию.
Далі за регламентом слідували дві партії у швидкі шахи (25 хвилин із 10-секундним додаванням після кожного ходу), в яких суперниці здобули по одній перемозі - у першому рапіді українка програла білими, але зуміла відігратися чорними.
Після двох раундів була нічия – 2:2.
Шахісткам довелося зіграти в швидкі шахи-2 (10 хвилин з 10-секундним додаванням після кожного ходу). І знову суперницям вдалося виграти по одній партії - Ганна виграла першу, але програла другу.
Рахунок у матчі став 3:3.
І лише у бліці (5 хвилин із 3-секундним додаванням після кожного ходу) українці вдалося зламати опір німкені (1,5:0,5) - Музичук виграла першу партію та зіграла внічию другу.
Загальний рахунок – 4,5:3,5.
За право зіграти у фіналі старша із сестер Музичук зіграє проти представниці Болгарії Нургюл Салімової.
У паралельному півфіналі між собою зійдуться китаянка Тань Жаньї та Олександра Горячкіна з Росії.
Найкращі три шахістки отримають путівку до Турніру претенденток на світову корону.