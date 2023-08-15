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Ганна Музичук вийшла до півфіналу Кубка світу з шахів

Українка на тай-брейку обіграла німкеню Петц.

Ганна Музичук вийшла до півфіналу Кубка світу з шахів
Ганна Музичук
Фото: Львівський портал

У столиці Азербайджану Баку триває Кубок світу-2023 з шахів.

Змагання проходять за нокаут-системою, яка передбачає дві класичні партії, і в разі потреби – тай-брейк.

У жіночому Кубку світу до стадії чвертьфіналу дійшла єдина представниця України Ганна Музичук, яка зустрілася на цій стадії турніру з Елізабет Петц (Німеччина). 

Перші дві партії із класичним контролем часу завершилися внічию.

Далі за регламентом слідували дві партії у швидкі шахи (25 хвилин із 10-секундним додаванням після кожного ходу), в яких суперниці здобули по одній перемозі - у першому рапіді українка програла білими, але зуміла відігратися чорними.

Після двох раундів була нічия – 2:2.

Шахісткам довелося зіграти в швидкі шахи-2 (10 хвилин з 10-секундним додаванням після кожного ходу). І знову суперницям вдалося виграти по одній партії - Ганна виграла першу, але програла другу.

Рахунок у матчі став 3:3.

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І лише у бліці (5 хвилин із 3-секундним додаванням після кожного ходу) українці вдалося зламати опір німкені (1,5:0,5) - Музичук виграла першу партію та зіграла внічию другу.

Загальний рахунок – 4,5:3,5.

За право зіграти у фіналі старша із сестер Музичук зіграє проти представниці Болгарії Нургюл Салімової.

У паралельному півфіналі між собою зійдуться китаянка Тань Жаньї та Олександра Горячкіна з Росії.

Найкращі три шахістки отримають путівку до Турніру претенденток на світову корону.

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