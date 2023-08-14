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Іванчук програв Карлсену в 1/8 фіналу Кубка світу з шахів

Українець програв обидві партії норвежцю

Іванчук програв Карлсену в 1/8 фіналу Кубка світу з шахів
Магнус Карлсен
Фото: EPA/UPG

У столиці Азербайджану Баку триває Кубок світу-2023 з шахів.

Змагання проходять за нокаут-системою, яка передбачає дві класичні партії, і в разі потреби – тай-брейк.

У відкритому турнірі до стадії 1/8 фіналу дійшов лише один український гросмейстер – Василь Іванчук, який зустрівся з Магнусем Карлсенем. Нажаль, українець не зміг нічого протиставити фавориту турніру та непереможеному екс-чемпіону світу – норвежець виграв обидві партії. 

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У жіночому Кубку світу до стадії чвертьфіналу також дійшла лише одна представниця України – Ганна Музичук свою першу партію на цій стадії турніру зіграла внычию проти Елізабет Петц (Німеччина).

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