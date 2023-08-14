Каталонці врятували нічию у протистоянні з "Реал Сосьєдадом".

У першому турі іспанської Ла Ліги клуб українців Віктора Циганкова та Артема Довбика "Жирона" грав у Країні Басків проти "Реала Сосьєдад".

Матч видався складним для гостей. Вже у дебюті поєдинку вони пропустили гол – 0:1. Цей рахунок зберігався до середини другого тайму, доки на заміну не вийшов Довбик, збільшивши вдвічі українську діаспору на полі – Циганков вийшов у старті.

Саме Віктор асистував Артему на 72-й хвилині у гольовій атаці гостей – 1:1.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик

До фінального свистка рахунок не змінився.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" - "Жирона".

Зазначимо, що це був дебют Довбика за його новий клуб.

Після матчу українець прокоментував свій дебютний гол за каталонську команду.

"Така гарна та важлива для мене гра. Дуже радий бути корисним моїй команді. Продовжуємо працювати", - написав Довбик в Instagram.