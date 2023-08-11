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Баскетбольний арбітражний трибунал ФІБА зобов’язав "Будівельник" виплатити своєму екс-гравцеві $26 тисяч

Суд ухвалив рішення на користь Джиана Клавелла.

Баскетбольний арбітражний трибунал ФІБА зобов’язав "Будівельник" виплатити своєму екс-гравцеві $26 тисяч
Джиан Клавелл
Фото: allbasketball.org

ФІБА офіційно оголосила, що за результатами судового розгляду, "Будівельник" має виплатити своєму колишньому гравцю Джиану Клавеллу понад 26 тисяч доларів, повідомляє sportarena.com.

За рішенням Баскетбольного арбітражного трибуналу київський клуб має виплатити пуерториканцю, по-перше, 20 тисяч доларів раніше непогашеної заборгованості, по-друге, заплатити ще сумарно 6160 євро (близько 6,9 тис доларів) як різні судові витрати.

29-річний атакувальний захисник виступав за "Будівельник" з 2021 по 2022 роки, став у його складі срібним призером Суперкубку України.

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У 2022 році гравець збірної Пуерто-Рико залишив Україну і перейшов до чемпіонату рідної країни. Однак у червні того ж року він продовжив кар’єру в "Прометеї", зокрема нещодавно визнавався MVP сезону в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

"Будівельник" став чемпіоном України минулого сезону, вигравши у Суперлізі 31 матч при одній поразці.

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