Міжнародний союз біатлоністів відмовився повертати росіян на змагання

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відмовився допускати росіян до міжнародних змагань, повідомляє isport.ua з посиланням на інтерв’ю голови Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктора Майгурова.

"Не йдеться навіть про нейтральний статус. Перспективи повернення такі самі, як у інших федерацій.

Наш олімпійський комітет, міністерство спорту і держава загалом націлені на те, щоб якнайшвидше наших спортсменів допустили без будь-яких обмежень, тому що з боку ОКР, Мінспорту і російських спортсменів не було порушень", - заявив Майгуров.

Зазначимо, що IBU відсторонив росіян ще в березні 2022 року і відтоді не робив жодних поблажок.