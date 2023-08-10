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Міжнародний союз біатлоністів відмовився повертати росіян на змагання

Російським біатлоністам залишається змагатися виключно на внутрішній арені

Міжнародний союз біатлоністів відмовився повертати росіян на змагання
Віктор Майгуров
Фото: СЕ

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відмовився допускати росіян до міжнародних змагань, повідомляє isport.ua з посиланням на інтерв’ю голови Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктора Майгурова.

"Не йдеться навіть про нейтральний статус. Перспективи повернення такі самі, як у інших федерацій.

Наш олімпійський комітет, міністерство спорту і держава загалом націлені на те, щоб якнайшвидше наших спортсменів допустили без будь-яких обмежень, тому що з боку ОКР, Мінспорту і російських спортсменів не було порушень", - заявив Майгуров.

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Зазначимо, що IBU відсторонив росіян ще в березні 2022 року і відтоді не робив жодних поблажок.

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