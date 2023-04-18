Експрезидента IBU звинувачують у корупційних зв'язках із Росією

Андерс Бессеберг може сісти за ґрати на 10 років.

Колишнього президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга звинуватили в корупції та захисті інтересів Росії, повідомляє isport.ua.

Прокуратура Норвегії висунула офіційні звинувачення експрезиденту, який був главою IBU протягом 25 років.

Серед іншого його звинувачують у тому, що він допомагав російським біатлоністам з антидопінговим комітетом, а також підкупив конгрес IBU 2016 року, щоб провести ЧС-2021 у Тюмені.

Відзначається, що протягом свого президентства Бессеберг постійно отримував дорогі подарунки - годинники, ексклюзивні запрошення та інше. Серед тих, хто дарував ці подарунки, переважають представники російського біатлону.

Прокуратура заявила, що в них є докази того, що Бессеберг брав хабарі щонайменше протягом десяти років. Покарання за подібний злочин - десять років позбавлення волі.

Проте, Бессеберг спростовує всі звинувачення.