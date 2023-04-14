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Збірні Росії та Білорусі по самбо виступлять на ЧЄ-2023 під прапором міжнародної федерації

Турнір стартує 19 квітня в Хайфі.

Збірні Росії та Білорусі по самбо виступлять на ЧЄ-2023 під прапором міжнародної федерації
Фото: insidethegames.biz

Збірна Росії виступить на дорослому та молодіжному чемпіонатах Європи під прапором Міжнародної федерації самбо (FIAS). Турніри пройдуть в Хайфі (Ізраїль) з 19 по 23 квітня.

Також під прапором FIAS на змаганнях виступлять спортсмени з Білорусі.

"Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в змаганнях під прапором Міжнародної федерації самбо відповідно до рішення виконкому FIAS", - цетує xsport.ua пресслужбу федерації.

Крім цих країн, в турнірі візьмуть участь команди Азербайджану, Вірменії, Бельгії, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Угорщини, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Молдови, Нідерландів, Румунії, Північної Македонії, Сербії та Хорватії.

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Нагадаємо, збірна України бойкотувала ЧЄ та ЧС в 2022 році через допуск росіян на турніри.

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