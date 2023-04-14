Збірні Росії та Білорусі по самбо виступлять на ЧЄ-2023 під прапором міжнародної федерації

Збірна Росії виступить на дорослому та молодіжному чемпіонатах Європи під прапором Міжнародної федерації самбо (FIAS). Турніри пройдуть в Хайфі (Ізраїль) з 19 по 23 квітня.

Також під прапором FIAS на змаганнях виступлять спортсмени з Білорусі.

"Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в змаганнях під прапором Міжнародної федерації самбо відповідно до рішення виконкому FIAS", - цетує xsport.ua пресслужбу федерації.

Крім цих країн, в турнірі візьмуть участь команди Азербайджану, Вірменії, Бельгії, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Угорщини, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Молдови, Нідерландів, Румунії, Північної Македонії, Сербії та Хорватії.

Нагадаємо, збірна України бойкотувала ЧЄ та ЧС в 2022 році через допуск росіян на турніри.