На відміну від чоловіків, жіноча збірна України зі спортивної гімнастики не кваліфікувалася на ЧС у командних змаганнях

На чемпіонаті Європи наші дівчата виступають погано.

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у турецькій Анталії жіноча збірна України не змогла кваліфікуватись на чемпіонат світу-2023 у команді.

Українки показали 16-й результат, тоді як на чемпіонат світу путівки одержують 13 найкращих команд.

За честь українського прапора в Анталії вели боротьбу Ганна Лащевська, Єлизавета Губарєва, Ілона Крупа та Діана Савельєва.

Непопадання на ЧС позбавило збірну України також шансів потрапити на Олімпійські ігри-2024 у командних змаганнях, оскільки командні квоти на Олімпіаду розіграються в ході світової першості.

Додамо, що за підсумками змагань в окремих видах жодна із представниць України не вийшла до фіналу. А на чемпіонат світу відібралася лише Лащевська.

Раніше чоловіча збірна України кваліфікувалася на чемпіонат світу, посівши на ЧЄ 9 місце.