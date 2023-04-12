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Міжнародна федерація спортивного орієнтування не зняла санкції з росіян та білорусів

IOF не відмовилася від своїх рішень.

Міжнародна федерація спортивного орієнтування не зняла санкції з росіян та білорусів
Фото: insidethegames.biz

Міжнародна федерація спортивного орієнтування (IOF) продовжила відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Президент IOF Лехо Халдна та генсек Сондре Гуллорд написали відкритий лист президенту МОК Томасу Баху, в якому дали зрозуміти, що вони солідарні з Україною. Зокрема, організація не буде створювати нейтральних команд для росіян і білорусів.

"Реакція IOF на війну в Україні і припинення членства Росії і Білорусі була посилена дуже чітким повідомленням, отриманим від наших членів. У світлі недавньої рекомендації Виконавчого комітету МОК щодо участі спортсменів з Росії і Білорусі, IOF бажає посилити вищезгадане рішення, прийняте після консультацій з нашими членами і спортсменами.

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Ми вважаємо, що це повністю відповідає рекомендації незалежності міжнародних спортивних федерацій в прийнятті рішень для свого виду спорту", - цитує заяву IOF Inside the Games.

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