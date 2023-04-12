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Жіноча збірна України з біатлону отримала нового старшого тренера

Іван Крулько оголосив новий тренерський штаб жіночої збірної.

Жіноча збірна України з біатлону отримала нового старшого тренера
Микола Зоц
Фото: biathlon.com.ua

Сьогодні у приміщенні Національного Університету Фізичного виховання та спорту в Києві пройшла прес-конференція президента Федерації біатлону України Івана Крулька, присвяченна підбиттю підсумків попереднього сезону та планам на наступний сезон.

Головною новиною стало оголошення нового тренерського складу жіночої збірної України. Так, новим старшим тренером команди стане Микола Зоц, допомагати якому будуть Ігор Ященко та Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц, повідомляє пресслужба федерації.

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Водночас Олександр Кравченко, який керував збірною минулого сезону, тепер опікуватиметься чоловічою командою Б.

Окрім оголошення нового тренерського складу жіночої збірної України, було оприлюднено і склад спортсменів, які увійшли до чоловічої та жіночої команд. При цьому у жінок команди А і Б працюватимуть разом, і лише перед початком сезону спортсменок буде розподілено на учасниць Кубку світу та Кубку IBU.

Отже, до складу команди увійшли: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Юлія Городна, Олена Городна, Ксенія Приходько, Оксана Коваленко.

Дві досвідчені спортсменки працюватимуть окремо: Юлія Джима – разом з чоловіками під керівництвом Юрая Санітри, але за програмою Уроша Вєлєпєца, а Олена Білосюк – на самопідготовці з чоловічою командою Б під керівництвом свого особистого тренера Олександра Кравченка.

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