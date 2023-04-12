Жіноча збірна України з гандболу вийшла на чемпіонат світу

Українки і у другому матчі обіграли Північну Македонію.

У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації чемпіонату світу з гандболу жіноча збірна України знову здобула перемогу над командою Північної Македонії - 31:22 (24:12), і кваліфікувалася на чемпіонат світу-2023.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала Ірина Глібко – 7 закинутих м'ячів, ще по шість у Діани Дмитришин та Євгенії Левченко.

Нагадаємо, на минулому тижні гостьову зустріч наші гандболістки виграли з рахунком - 24:22.

Додамо, що на світовій першості збірна України востаннє брала участь у 2009 році.