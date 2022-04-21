"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
ГоловнаСпорт

Україна програла Хорватії в матчі кваліфікації гандбольного Євро-2022

Українки ще зберігають шанси на вихід у фінальну стадію турніру.

Україна програла Хорватії в матчі кваліфікації гандбольного Євро-2022
Фото: ФГУ

Напередодні жіноча збірна України з гандболу в рамках 5 туру кваліфікації Євро-2022 провела матч проти команди Хорватії.

Через війну цей домашній для команди Віталія Андронова матч відбувся в австрійському Граці і завершився перемогою номінальних гостей – 26:19.

Незважаючи на поразку, збірна України ще зберігає шанси потрапити у фінальну стадію турніру. Для цього потрібно зайняти щонайменше друге місце у своїй групі.

Наступну гру українки проведуть 23 квітня в Гаврі проти команди Франції, яка вже забезпечила собі путівку на Євро-2022.

Додамо, що два матчі збірної України 3-го та 4-го турів проти команди Чехії було перенесено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також