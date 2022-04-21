Українки ще зберігають шанси на вихід у фінальну стадію турніру.

Напередодні жіноча збірна України з гандболу в рамках 5 туру кваліфікації Євро-2022 провела матч проти команди Хорватії.

Через війну цей домашній для команди Віталія Андронова матч відбувся в австрійському Граці і завершився перемогою номінальних гостей – 26:19.

Незважаючи на поразку, збірна України ще зберігає шанси потрапити у фінальну стадію турніру. Для цього потрібно зайняти щонайменше друге місце у своїй групі.

Наступну гру українки проведуть 23 квітня в Гаврі проти команди Франції, яка вже забезпечила собі путівку на Євро-2022.

Додамо, що два матчі збірної України 3-го та 4-го турів проти команди Чехії було перенесено.