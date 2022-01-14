Україна програла Сербії у стартовому матчі чемпіонату Європи з гандболу

Напередодні в Угорщині та Словаччині стартував XY чемпіонат Європи з гандболу.
Збірна України свій перший матч провела проти фіналіста ЧЄ-2012 збірної Сербії та поступилася – 23:31 (11:17).
Нагадаємо, що збірна України потрапила до групи С.
В іншому матчі нашої групи дворазові олімпійські чемпіони та багаторазові чемпіони світу французи завдали поразки також дворазовим чемпіонам олімпіад і чемпіонам світу збірній Хорватії - 27:22 (13:11).
15 січня українці зіграють проти французів, а завершать груповий етап 17 січня.
В основний раунд (він пройде з 20 по 25 січня) виходять дві кращі команди з групи. Дві кращі команди в кожній групі основного раунду виходять до півфіналу (28 січня).
Турнір триватиме до 30 січня.