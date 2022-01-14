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Україна програла Сербії у стартовому матчі чемпіонату Європи з гандболу

Боротьби не вийшло.

Україна програла Сербії у стартовому матчі чемпіонату Європи з гандболу
Збірна України
Фото: sport-express.ua

Напередодні в Угорщині та Словаччині стартував XY чемпіонат Європи з гандболу.

Збірна України свій перший матч провела проти фіналіста ЧЄ-2012 збірної Сербії та поступилася – 23:31 (11:17).

Нагадаємо, що збірна України потрапила до групи С.

В іншому матчі нашої групи дворазові олімпійські чемпіони та багаторазові чемпіони світу французи завдали поразки також дворазовим чемпіонам олімпіад і чемпіонам світу збірній Хорватії - 27:22 (13:11).

15 січня українці зіграють проти французів, а завершать груповий етап 17 січня.

В основний раунд (він пройде з 20 по 25 січня) виходять дві кращі команди з групи. Дві кращі команди в кожній групі основного раунду виходять до півфіналу (28 січня).

Турнір триватиме до 30 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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