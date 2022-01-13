Forbes опублікував список найоплачуваніших спортсменок світу у 2021 році: у топ-3 сестри Вільямз

Фото: instagram Наомі Осака

Видання Forbes опублікувало список найоплачуваніших спортсменок світу за підсумками 2021 року.

До першої десятки увійшли п'ять тенісисток. Рейтинг очолює японка Наомі Осака.

Дивує третє місце старшої із сестер Вільямз Вінус, яка практично завершила спортивну кар'єру, але за рахунку "непрофільних" активів випереджає багатьох спортсменок. 41-річна Вінус має власний бренд одягу EleVen, який співпрацює з K-Swiss, і, як і її сестра Серена, вона була виконавчим продюсером фільму "Король Річард". Як і Серена, вона пропустить Відкритий чемпіонат Австралії цього року - вперше з 1997 року жодна з них не з'явиться на турнірі у Мельбурні.

Відзначимо, що перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті у цієї номінації займає лише 8-е місце.

Найбільш високооплачувані спортсменки світу.