Спікерка Палати представників Конгресу США та експерша ракетка – у списку найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times

Фото: ft.com

Експерша ракетка світу, 4-разова переможниця турнірів "Великого шолома" (Australian Open-2019, 2021 та US Open-2018, 2020) Наомі Осака (№13 WTA) увійшла до списку найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times і стала в ньому єдиною спортсменкою.

Фото: instagram Наомі Осака

"Спорт – це суспільство в мініатюрі. Нещодавно ми побачили, як ця концепція втілюється в реальному часі, коли Наомі Осака зробила важливу спробу привернути увагу до проблем психічного здоров'я, з якими щодня стикаються люди з усіх прошарків суспільства", - написала легендарна Біллі Джин Кінг у коментарі до списку Financial Times.

"Наомі – одна з найуспішніших бізнес-леді у спорті, захисниця расової справедливості, і вона виходить за рамки спорту – зовсім недавно використала свою платформу, щоб приділити увагу здоров'ю та добробуту. Тим самим вона надихнула людей по всьому світу та ініціювала розмову про психічне здоров'я, яка стосується не лише спортсменів, а й усіх людей", - зазначила "непрофільні" успіхи 24-річної японки Кінг.

"Часто спортсмени мають амплуа, бренд і образ, який вони змушені підтримувати. Наомі прокладає власний шлях, і її відзначають за те, що вона показує нам, що не бути в нормі - це нормально. Вона – справжній чемпіон у спорті та в житті", – заявила Біллі Джин.

Додамо, що до списку також увійшли Нгозі Оконджо-Івеала (генеральна директорка СОТ), Мері Барра (голова і генеральна директорка General Motors), Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників Конгресу США), Цай Інвень (президентка Тайваню) та Скарлетт Йоханссон (акторка).