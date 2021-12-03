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Росія стала останнім півфіналістом Кубка Девіса

Навіть парний матч не потрібен.

Збірна Росії з тенісу
Фото: championat.com
Збірна Росії з тенісу

У підсумковому чвертьфінальному поєдинку Кубка Девіса зустрічалися перспективна молода збірна Швеції на чолі з братами Еліасом і Мікаелем Імерами та найвища в рейтингу турніру команда Росії.

У першому поєдинку Андрій Рубльов – Еліас Імер переможець визначився на тайбрейку вирішального третього сету. Перемогу святкував росіянин - 6:2, 5:7, 7:6 (7-3).

Друга зустріч між Данилом Медведєвим та Мікаелем Імером була менш напруженою і завершилася у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 також на користь росіянина.

Після того, як рахунок став 2:0 на користь Росії, парний поєдинок втратив будь-який сенс.

Півфінальні пари Davis Cup

  • Росія – Німеччина
  • Хорватія – Сербія

Матчі цієї стадії турніру стартують у суботу, 4 грудня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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