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Зникла китайська тенісистка Пен Шуай провела відеорозмову із президентом МОК

Тенісистка подякувала МОК за підтримку.

Зникла китайська тенісистка Пен Шуай провела відеорозмову із президентом МОК
Фото: olympics.com

Президент МОК Томас Бах, голова комісії спортсменів Емма Терхо і член МОК, що представляє Китай Лі Лінвей, провели 30-хвилинний відеодзвінок із зниклою китайською тенісисткою Пен Шуай, повідомляє olympics.com.

Шуай подякувала МОК за турботу про її благополуччя. При цьому тенісістка зазначила, що вона у безпеці та здорова, живе у своєму будинку в Пекіні, але хотіла б, щоб її конфіденційність у цей час поважалася. Саме тому вона воліє проводити час із друзями та родиною прямо зараз. Проте вона продовжить займатися тенісом, який вона так любить.

"Я була рада бачити, що у Пен Шуай все гаразд, що було нашою головною турботою. Вона здавалася розслабленою. Я запропонувала їй нашу підтримку та можливість залишатися на зв'язку у будь-який зручний для неї час", - сказала Терхо.

Наприкінці розмови президент МОК запросив Пен на обід, коли він прибуде до Пекіна у січні наступного року, на що вона з радістю погодилася.

Нагадаємо, Шуай у соціальній мережі Weibo звинуватила в сексуальних домаганнях колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі.

Її повідомлення зникло через 20 хвилин після публікації, а в мережі було заблоковано пошук на прізвище тенісистки, а також слово "теніс". Після цього спортсменка припинила виходити на зв'язок.

Занепокоєння її долею тільки зросло після того, як китайські державні ЗМІ опублікували скриншот електронного листа нібито від Пен до WTA, в якому йдеться про те, що звинувачення в сексуальному насильстві, які тенісистка висунула два тижні тому, хибні. Мовляв, спортсменка не зникла, а відпочиває вдома і з нею "все гаразд".

Григорій МухінГригорій Мухін
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