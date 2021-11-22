Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією (фоторепортаж)
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
Речник Путіна заявив, що США повинні припинити "накачувати Україну зброєю"
Речник Путіна заявив, що США повинні припинити "накачувати Україну зброєю"
Австрія з понеділка закривається для туристів
Австрія з понеділка закривається для туристів
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
ГоловнаСпорт

Перед матчем із "Динамо" у Лізі чемпіонів "Баварія" відправила нещеплених футболістів на карантин

Запобіжний захід від чемпіонів Німеччини.

Перед матчем із "Динамо" у Лізі чемпіонів "Баварія" відправила нещеплених футболістів на карантин
Фото: ФК "Баварія"

Вже завтра динамівці Києва в рамках передостаннього, п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів примуть на "Олімпійському" "Баварію".

Перед цим поєдинком чемпіони Німеччини відправили низку футболістів на карантин, повідомляє клубна пресслужба.

Форвард Ерік-Максим Шупо-Мотінг, а також півзахисники Мікаель Кюїзанс, Серж Гнабрі та Джамал Мусіала змушені ізолюватися через контакт з людиною, яка одержала позитивний тест на коронавірус.

Зазначимо, всі перелічені гравці, а також захисник Йозуа Кімміх, не вакциновані. 

Крім того, матч пропустять Никлас Зюле і Йосип Станішич, які здали позитивний тест на COVID-19/

Початок поєдинку у Києві – о 19:45.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також