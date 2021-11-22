Перед матчем із "Динамо" у Лізі чемпіонів "Баварія" відправила нещеплених футболістів на карантин

Вже завтра динамівці Києва в рамках передостаннього, п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів примуть на "Олімпійському" "Баварію".

Перед цим поєдинком чемпіони Німеччини відправили низку футболістів на карантин, повідомляє клубна пресслужба.

Форвард Ерік-Максим Шупо-Мотінг, а також півзахисники Мікаель Кюїзанс, Серж Гнабрі та Джамал Мусіала змушені ізолюватися через контакт з людиною, яка одержала позитивний тест на коронавірус.

Зазначимо, всі перелічені гравці, а також захисник Йозуа Кімміх, не вакциновані.

Крім того, матч пропустять Никлас Зюле і Йосип Станішич, які здали позитивний тест на COVID-19/

Початок поєдинку у Києві – о 19:45.