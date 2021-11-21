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"Манчестер Юнайтед" звільнив Сольск'яєра

Норвежець трохи не дотягнув до свого трирічного перебування біля керма "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" звільнив Сольск'яєра
Уле-Гуннар Сольск'яєр
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Юнайтед" на своєму офіційному сайті повідомив, що Уле-Гуннара Сольск'яєра звільнено з посади головного тренера клубу.

”Манчестер Юнайтед” оголошує, що Уле-Гуннар Сольск'яєр залишив посаду головного тренера. Уле назавжди залишиться легендою "Манчестера Юнайтед", і ми з великим жалем ухвалили це важке рішення. Хоча останні тижні були сповнені розчарувань, вони не повинні перекрити всю ту роботу, яку провів Уле за три роки, щоб наново побудувати основу для довгострокового успіху", - йдеться у заяві клубної пресслужби.

"Уле йде з нашою щирою подякою за його неймовірні зусилля як Тренер клубу, і ми бажаємо йому всього найкращого в майбутньому. Він надовго вписав своє ім'я в історію клубу не тільки як гравець, але і як прекрасна людина і тренер, який подарував нам багато пам'ятних моментів. Він назавжди залишиться членом родини "Манчестер Юнайтед".

Майкл Каррік керуватиме командою у майбутніх матчах, поки клуб працюватиме над призначенням тимчасового тренера до кінця сезону", - зазначено у заяві.

При цьому уточнюється, що помічники Сольск'яєра Майк Фелан і Кіран МакКена поки що залишаються в клубі.

Про це їх попросив особисто Каррік.

Фелан підписав новий контракт із клубом лише 49 днів тому.

На рішення ради директорів МЮ звільнити Сольск'яєра вплинула принизлива поразка від "Вотфорда" у матчі 12 туру АПЛ – 1:4.

Нагадаємо, 48-річного норвезького фахівця було призначено виконувачем обов'язків головного тренера "Манчестера Юнайтед" 19 грудня 2018 року.

"МанЮнайтед" наразі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Челсі" вже на 12 очок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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