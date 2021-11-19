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"Барселона" платитиме найтитулованішому футболісту планети найменшу дозволену зарплату в Ла Лізі

На такий низький оклад Алвеса вплинули перевантаженість зарплатної відомості "Барселони" та відповідність клубу фінансовому фейрплей.

Дані повернувся до Барси не за грошима
Фото: EPA/UPG
Дані повернувся до Барси не за грошима

Оголошено зарплату бразильського флангового захисника Дані Алвеса, який повернувся до "Барселони".

Каталонський клуб платитиме 38-річному футболісту € 155 тис. на рік – це мінімальна зарплата, яку можна платити професійному футболісту вищого дивізіону чемпіонату Іспанії, інформує Marca.

Звісно, окрім фіксованого, у контракті є важливі бонуси, якщо команда завоює титули. При цьому клаусула Дані сягає €100 млн.

Згідно з даними джерела, на такий низький оклад Алвеса вплинули перевантаженість зарплатної відомості "Барселони" та відповідність клубу фінансовому фейрплей.

Нагадаємо, у вересні Алвес залишив бразильський "Сан-Паулу" вільним агентом. Перед тим виступав за каталонців з 2008 до 2016 року.

Алвес підписав контракт із "Барселоною" до кінця нинішнього сезону. Він уже приєднався до команди, проте зможе зіграти свій перший офіційний матч лише у 2022 році після того, як клуб його офіційно дозаявить.

Нагадаємо, Алвес завоював за кар'єру 46 титулів, з яких рівно половина припадає на "Барсу". Бразилець є найтитулованішим футболістом в історії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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